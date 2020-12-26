Kahramanmaraş’ta motosikletli kurye kaza yaptı

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Girne Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Deniz (24) idaresindeki 23 ABJ 129 plakalı motosikletin iddiaya göre, freninin kitlenmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası sürücüsünün ayağı arka lastik ve jant arasına sıkıştı. İtfaiye ekiplerince motosikletin jantı kesildikten sonra yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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