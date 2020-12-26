Kuryenin tekere sıkışan ayağını itfaiye kurtardı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta motosikletinin devrilmesi sonucu ayağı tekere sıkışan kurye Ahmet Deniz (24) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan Deniz, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Girne Caddesi'nde meydana geldi. Kurye Ahmet Deniz yönetimindeki 23 ABJ 129 plakalı motosiklet, ön freninin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Deniz'in ayağı motosikletin arka tekerine sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası Ahmet Deniz'in ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-26 12:35:48



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