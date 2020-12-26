Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Önder Çalış, Anıl Küçükkaraca

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Osman (Dk.65 Mert), Halil, Burak (Dk.54 Hüseyin), Erdem (Dk.73 Recep), Kadir, Yakup, İsa, Talha, Doğanay, Orhan, İsmet

ANKARA DEMİRSPOR: Fatih (Dk.67 Bahadır) Hüseyin, Kamil (Dk.51 Rahmi), Mustafa, Süleyman, Ahmet Sivri (Dk.67 Serdar), Hakan (Dk.83 Taner), Ayberk, Ahmet Devret, Turan, Kerem

GOLLER: Dk.6 Osman, Dk.77 Mert (Kahramanmaraşspor) Dk.21 Turan, Dk.62 Ahmet Sivri (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Doğanay, Kadir, İsmet, Recep (Kahramanmaraşspor) Ahmet Devret, Süleyman, Hakan (Ankara Demirspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

6'ncı dakikada Kahramanmaraşspor'un kullandığı korner atışında Osman kafasıyla topu kaleye gönderdi: 1-0.

21'inci dakikada Ankara Demirspor'dan Turan, ceza sahasında buluştuğu topu sert bir şutla ağlara göndermeyi başardı: 1-1.

62'nci dakikada Ankara Demirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu Ahmet Sivri ağlarla buluşturdu: 1-2.

77'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Talha'nın asisti ile ceza sahasında topla buluşan Mert, kalecinin üstünden fileleri havalandırdı: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-26 15:07:45



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