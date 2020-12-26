Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Ankara Demirspor: 2

2. Lig Beyaz Grup'un 17. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Ankara Demirspor ile 22 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Mehmet Ali Özer xxx, Önder Çalış xxx, Anıl Küçükkaraca xxx
Kahramanmaraşspor: Murat xx, Osman xxx (Mert dk .64 xxx), Halil xx, Burak Göksel x (Hüseyin dk. 53 x), Erdem xx (Recep dk. 73 x), Kadir xx, Yakup xx, Talha xx, Doğanay xx, Orhan xx, İsmet xx
Ankara Demirspor: Fatih xx (Bahadır dk. 68 x), Hüseyin Güngör xx, Kamil x (Rahmi dk. 51 x), Mustafa xx, Süleyman xx, Ahmet Sivri xxx, (Serdar dk. 68 x) Hakan xx (Taner dk. 83 ?), Ayberk xx, Ahmet Devret xx, Turan xx, Kerem xx
Goller: Osman (dk. 7), Mert (dk. 78) (Kahramanmaraşspor), Turan (dk. 21), Ahmet Sivri (Dk. 62) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Ahmet Devret, Süleyman, Hakan (Ankara Demirspor), Doğanay, Kadir, İsmet, Recep (Kahramanmaraşspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.