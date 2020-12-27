Sokağa çıkma kısıtlamasında kavgaya 900’er lira ceza

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Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 3 kişiye kısıtlamayı ihlalden 900’er lira cezai işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde de sessizlik hakim olurken, vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı gözlemlendi. Kısıtlama sürecinde kent merkezinin yaklaşık 30 noktasında denetim yapan polis ekipleri, araçlarıyla trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini sorguladı. Çalışma izni olmayanlara cezai işlem uygulanırken, yaya olarak gezen vatandaşların da sokağa çıkma nedenleri soruldu. Polis ekipleri, kentin farklı bölgelerinden gelen ihbarları değerlendirirken, zorunlu nedenler haricinde kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara işlem yapıldı. Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 3 kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ettikten sonra 3 kişiye 900’er lira cezai işlem uyguladı. 3 şüpheli şahıs daha sonra emniyete götürüldü.

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