Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para cezası

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 3 kişi gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlalden 900'er lira para cezası kesildi.

Olay, şehir merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900´er lira para cezası kesildi. Cezanın ardından 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-27 18:09:35



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