Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para cezası

DHA

Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para cezası


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 3 kişi gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlalden 900'er lira para cezası kesildi.
Olay, şehir merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900´er lira para cezası kesildi. Cezanın ardından 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-12-27 18:09:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasında kavgaya 900’er lira ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında kavgaya 900’er lira ceza
Afşin-Elbistan kömür işletmesinde göçük Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan Linyitleti işletmesinde göçük meydana geldi.
YEREL HABERLER Afşin-Elbistan kömür işletmesinde göçük Çelikler ...
Kömür sahasında meydana gelen göçük korkuttu
YEREL HABERLER Kömür sahasında meydana gelen göçük korkuttu
Dünya şampiyonu Eroğlu'nun babası koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Eroğlu'nun babası koronavirüsten ...
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Ankara Demirspor: 2
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Ankara ...
Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2
YEREL HABERLER Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2
Kuryenin tekere sıkışan ayağını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuryenin tekere sıkışan ayağını itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş’ta depreme dayanıksız okullar yıkılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta depreme dayanıksız okullar yıkılıyor
Kahramanmaraş’ta motosikletli kurye kaza yaptı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta motosikletli kurye kaza yaptı
Kahramanmaraş’ta boş sokaklar havadan görüntülendi Kısıtlama günlerinde polis ekipleri, kentin önemli noktalarında trafiğe çıkan sürücüleri denetliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta boş sokaklar havadan ...
Başsavcılıktan Yazıcıoğlu soruşturmalarıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Başsavcılıktan Yazıcıoğlu soruşturmalarıyla ilgili ...
Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst ...
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bilirkişi oluşturuldu
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ...
Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı Muhsin ...
Elbistan’da bir zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Elbistan’da bir zehir taciri tutuklandı
Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden 17 kişi hakkında dava açıldı
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden ...
Yazıcıoğlu davasında 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu davasında 17 kişi hakkında iddianame ...
Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 tutuklama
Nehre düşen otomobilden son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Nehre düşen otomobilden son anda kurtarıldı
Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar
YEREL HABERLER Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar
Andız pekmezine pandemi döneminde talep arttı
YEREL HABERLER Andız pekmezine pandemi döneminde talep arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X