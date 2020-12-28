Jandarma trafik ekipleri EBA'dan öğrencilere trafik dersi verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma trafik ekipleri EBA'dan öğrencilere trafik dersi verdi

İHA

Jandarma trafik ekipleri EBA'dan öğrencilere trafik dersi verdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, pandemi süreci nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, korona virüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencileri, trafik kuralları hakkında bilgilendirmek için uzaktan eğitim verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen uzaktan trafik eğitimi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verildi. İlçedeki 3 ayrı okulda başlatılan eğitimler çerçevesinde Jandarma Trafik Timleri, bilgisayar ve akıllı tahta aracılığı ile EBA’dan ulaştıkları öğrencilerle canlı ders yaptı.
Öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek, trafik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla verilen uzaktan eğitimde, okul yolunda ve günlük yaşantılarında dikkat etmeleri gereken kurallar, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları ile trafik işaret ve levhalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Projeyle, her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi ve yarının sürücüleri olan çocuklarda trafik bilinci oluşturulması amaçlanıyor.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri’nin, öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayıncaya kadar ilçe genelindeki okullarda bu tür eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ...
Milyonlarca metreküp toprak yer değiştirdi Göçük alanı drone ile görüntülendi Özel bir şirket bünyesinde bulunan Afşin-Elbistan Linyitleri işletmesinde meydana gelen toprak kaymasının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Milyonlarca metreküp toprak yer değiştirdi Göçük ...
Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para cezası
YEREL HABERLER Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında kavgaya 900’er lira ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında kavgaya 900’er lira ceza
Afşin-Elbistan kömür işletmesinde göçük Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan Linyitleti işletmesinde göçük meydana geldi.
YEREL HABERLER Afşin-Elbistan kömür işletmesinde göçük Çelikler ...
Kömür sahasında meydana gelen göçük korkuttu
YEREL HABERLER Kömür sahasında meydana gelen göçük korkuttu
Dünya şampiyonu Eroğlu'nun babası koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Eroğlu'nun babası koronavirüsten ...
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Ankara Demirspor: 2
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Ankara ...
Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2
YEREL HABERLER Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2
Kuryenin tekere sıkışan ayağını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuryenin tekere sıkışan ayağını itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş’ta depreme dayanıksız okullar yıkılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta depreme dayanıksız okullar yıkılıyor
Kahramanmaraş’ta motosikletli kurye kaza yaptı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta motosikletli kurye kaza yaptı
Kahramanmaraş’ta boş sokaklar havadan görüntülendi Kısıtlama günlerinde polis ekipleri, kentin önemli noktalarında trafiğe çıkan sürücüleri denetliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta boş sokaklar havadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X