Dulkadiroğlu hedeflerini gerçekleştirdi

Dulkadiroğlu Belediyesinin, 2020 yılında ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeni yıla sayılı günler kala 2020 yılının değerlendirmesini yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılında ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dulkadiroğlu Belediyesinden yapılan açıklamada, 2020 yılında ortaya koyduğu önemli etkinlik ve faaliyetler şu şekilde sıralandı:

"İlçenin kamu hizmetlerinin daha kolay ve kaliteli sağlanması amacıyla Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından projelendirilen Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde hizmet süreci başladı. Belediye Hizmet Binaları, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarının tamamlandığı külliye alanında, Belediye Hizmet Binaları hizmet vermeye başladı.



Heyecan bahçesi

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Yeşiltepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Extrem spor alanı Heyecan Bahçesi hizmete açıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçe genelinde toplamda 19 sosyal tesis yaparak hizmete sundu. Aksu ve Gaffarlı mahallelerine de sosyal tesisi inşaatı başlatan belediye, bu tesislerinde kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi. Her türlü sosyal aktivitenin yapılacağı sosyal tesis sayısı ise ilçe genelinde 19’a çıktı.

Hizmet binaları, sosyal tesisler, gençlik merkezi, müzeler ve konakların dezenfekte işlemleri yapıldı. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüsü ile ilgili Bakanlığın ön gördüğü tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.



Sportif faaliyetler

Tarihi ve kültürel değerlerini kullanarak turizm pastasından önemli bir pay almayı hedefleyen Kahramanmaraş’ta sportif turizm için de önemli çalışmalara imza atıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye Oryantiring Şampiyonasının yapıldığı Kahramanmaraş’ta bu yıl Uluslararası Şalvar Güreş Şampiyonası da düzenlendi.

Pandemi sürecinde evde kalan kişilere Dulkadiroğlu Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle en güzel peşrev yarışması düzenledi. Güreşçiler peşrev çekme görüntülerini whatsapp üzerinden yetkililere ulaştırarak yarışmaya katıldı.

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