Hayvanları çalınan kadının gözyaşları Kahramanmaraş’ta Almaz ailesi bir gece yarısı çalınan 74 küçükbaş hayvanın bulunması için yardım istiyor

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir kadın çalınan 74 küçükbaş hayvanının bulunması için gözyaşları içinde yardım istedi.

Hırsızlık olayı, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde 2 ay önce yaşandı. Durmuş Almaz'a (48) ait ahırda bulunan 140 adet hayvandan 74'ü gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hayvanların sahibi, durumu jandarmaya bildirdikten sonra ekipler çalışma başlattı. Aradan geçen zamana karşı hayvanlarının bulunamadığını belirten Almaz, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ve hayvanlarının sigortalı olmasına rağmen sigorta şirketinden yardım alamadığını söyledi.

Hayvanlarının bulunmasını isteyen Almaz, “Benim başka bir gelir kaynağım yok eşim hasta ve onunda yüzde 80 engelli raporu var. Evim ve tarlam da yok kalan da bu koyunlar. Yardım istiyoruz yetkililerden. Durum sonrası adliye ve jandarmaya başvurduk. Bu hayvanları sigorta yaptırdım ancak hiçbir şekilde yardım alamıyoruz” dedi.

Hayvanlarının çalındığını gözyaşları içinde anlatan Durmuş Almaz’ın eşi Fatma Almaz ise “Ben akciğer hastasıyım ve çocuklarımızın eğitimini bile yaptıramıyorum. Bizim geçim kaynağımız koyunlardı ve erkek kuzusunu satıp onunla geçiniyordum onlar da gitti. Hayvanlarım bulunsun yardım istiyorum. Ben de zaten hastayım iki güne bir doktora gidiyorum” diye konuştu.

Jandarmanın hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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