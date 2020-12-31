Kahramanmaraş'ta öğrencilere 70 tablet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) katkıları ile eğitime klavyeli tablet desteği yapıldı.

TOBB ile Oda ve Borsaların desteği ve işbirliği ile pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için klavyeli tablet temin edildi. Tabletler öğrencilere ulaştırılmak üzere ililçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmeye başladı.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda teslim töreni düzenlendi. KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile protokol imzalayarak tabletleri teslim etti.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız için 70 adet tablet hediye ediyoruz. Yılın son haftasında dijital dünyaya daha çabuk ulaşım ve yeni teknolojiyle ilgili çalışmalarımız arttı. Öğrencilerimizin bilgiye daha hızlı ulaşmaları, daha hızlı çalışmaları ve yeni olguları keşfedebilmeleri için tablet hediye etmek istedik. Bu tabletlerimizi de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Dağıtım işini Milli Eğitim Müdürlüğümüz yapacak. Öğrencilerimize hayır sağlamasını diliyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise “Beklentimiz, ikinci eğitimöğretim yılında inşallah yüz yüze eğitime geçmektir. Ancak bunu bugünden kestirmek mümkün değil. İlgili kurullarımızın kararına göre süreç şekillenecek. Öğrencilerimizin eğitime erişimini sağlamak için elimizdeki tek alternatif EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden ya da çeşitli programlarla sanal sınıflar oluşturmak suretiyle öğrencilerimizle öğretmenlerimizi buluşturmuş oluyoruz. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz var. Tablet, bilgisayar ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencilerimiz mevcut. Bu öğrencilerimizin elinden tutmamız gerekiyor. Bu çerçevede TOBB ve KMTSO Başkanlığımızın bu anlamlı katkısı dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın diğer kurumlarımız için de örnek teşkil etmesini arzu ediyorum. Bir öğrencimizin daha eğitime erişimini sağlamak çok kıymetli. Belki de o bir çocuğumuz bu memlekete en büyük hizmeti edecek çocuğumuz olacaktır” diye konuştu.

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