Kahramanmaraş'ta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Göksun karayolunda meydana gelen kazada, H.B. yönetimindeki 46 HA 120 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametinden Göksun yönüne seyir halinde iken Menzelet mevkisindeki ışıklı kavşakta R.Ş'nin kullandığı 17 ZJ 021 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobildeki sürücü H.B. ve yolcu H.B.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.