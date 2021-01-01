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2021'e tatlı ve saleple girdiler

DHA

2021'e tatlı ve saleple girdiler


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, polislere tatlı ve salep ikram etti.
Saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı nedeniyle emniyet, il genelinde oluşturduğu kontrol noktaları ve gezici devriyelerle denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte Demokrasi Meydanı'nda görev yapan polisleri ziyaret etti. Güngör ve Cebeloğlu polislere tatlı ve sıcak salep ikram ederek yeni yıllarını kutladı.
'2020 ZOR GEÇTİ, İNŞALLAH 2021 ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR'
Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Hayrettin Güngör, 2020'nin hem Türkiye hem de insanlık açısından zor bir yıl olduğunu belirterek, "2020 yılında zor zamanlar geçirdik. 2020 yılı içerisinde sıkıntılı günlerimiz geçti ama mutlu günlerimiz de oldu. Özellikle unutamayacağımız Ayasofya'mızın yeniden ibadete açılması, Karadeniz'de Türkiye'nin tamamen kendi imkanlarıyla doğal gaz rezervleri bulması ve son olarak da can Azerbaycan'ımızın Karabağ'daki zaferi bize mutluluk getirdi, bununla gurur duyduk. İnşallah 2021 yılında şehrimiz, insanlık ve ülkemiz için hayırlı bir yıl olur" diye konuştu.
'1750 PERSONELLE VATANDAŞLARIMIZIN EMRRİNDEYİZ'
Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da 2021 yılının hayırlı bir yıl olması temennisinde bulunurken, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek şunları söyledi:
"Bugün itibariyle 35 noktada 78 ekip, 505 personelle şehrin bütün giriş ve çıkışlarında arkadaşlarımız görevi başında. Bu kısıtlamanın devam edeceği 4 Ocak sabahına kadar toplamda 178 nokta 280 ekip 1750 personelle Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın emrinde, hizmetinde, asayiş ve güvenliği sağlama noktasında var gücümüzle çalışacağız."
Öte yandan, Genç Kızılay ekipleri de kontrol noktalarında polislere ezogelin çorbası ikram etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-01-01 00:50:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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