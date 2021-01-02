Büyükşehirden Göksun’a millet konağı ve meydan Başkan Güngör; "Göksun’umuzun yeni yaşam merkezi olacak Millet Konağı ve Meydan projemizin hayırlı olsun"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Göksun Millet Konağı ve Meydan projemizi tamamladık. İlçemizin yeni yaşam merkezi olacak tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Göksun Millet Konağı ve Meydan Projesi, eski belediye iş merkezlerinin bulunduğu bölgede 4,5 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi. Bin 285 metrekarelik alanda ilk olarak eski iş yerlerinin yıkımı gerçekleştirildi. Ardından yapılan çalışmalarla içerisinde yetişkinler ve hanımlar lokali, kütüphane ve çok amaçlı salonlar, etüt salonu, kafeterya, mutfak ve bebek bakım odalarının yer aldığı Millet Konağı ile yürüyüş ve yeşil alanlar, oyun alanları ve otoparkı içeren bir meydan inşa edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açılışa hazırlanan Göksun Millet Konağı ve Meydan çalışmalarını inceledi. Beraberinde Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize kütüphanesi, çok amaçlı salonları ile 7’den 70’e tüm hemşerilerimize hizmet verecek millet konağı kazandırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda önemli bir mesafe aldık. Hamdolsun, projelerimizden biri olan Göksun Millet Konağı ve Meydanı tamamlandı. İlçemize hayırlı olsun. Eski belediye iş merkezinin bulunduğu alanda Göksun Millet Konağı ve Meydanı projemizi hayata geçirdik. İçerisinde yetişkinler ve hanımlar lokali, kütüphane ve çok amaçlı salonlar, etüt salonu, kafeterya, mutfak ve bebek bakım odaları, yeşil alanlar, oyun alanları ve otoparkıyla önemli bir yaşam merkezi inşa ettik. Tesisimizde aynı zamanda Meslek Edindirme Merkezi’miz de faaliyet gösterecek. Göksun’umuzun yeni yaşam merkezi olacak Millet Konağı ve Meydan projemizin ilçemize hayırlı olmasının diliyorum” ifadelerini kullandı.

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