Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı

Kahramanmaraş’ta kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramında bulunuldu.
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Beşir Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, başta karakollar olmak üzere şehrin farklı yerlerinde trafik denetimi yapan polis ekiplerine bin kişilik çorba ikramında bulunuldu.
Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Başta güvenlik güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülkemizin huzuru ve selameti için fedakarlık gösteren tüm görevlilere kolaylıklar diliyoruz” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.