Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 17 kişi hakkında açılan Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 1 sanıklı Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ve Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 10 sanıklı davanın birleştirilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum, Teknisyen Başçavuş Halil İbrahim Açan, Teknisyen Başçavuş Bekir Çerikçi, Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Teknisyen Başçavuş Suat Kaplan, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş'in helikopterdeki GSP cihazlarını söktükleri iddiasıyla nitelikli hırsızlık suçundan yargılandıkları Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in de görevi kötüye kullanmak suçundan yargılandığı davaların birleştirilmesi kararını verdi.

Sanıkların yargılandıkları dava dosyalarındaki iddianamelerde anlatımları ile iddiaların benzer nitelikte olduğunu gösterildi. 3 davanın birleştirildiği davanın ilk duruşmasının 23 Mart Salı günü görülmesi planlanıyor.

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