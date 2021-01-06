Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 19. haftasında Kahramanmaraşspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler’i 10 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Fatih Tokail xx, Fatih Deveci xx, Denizcan Şahin xx
Kahramanmaraşspor: Murat xx, Halil Uysal xx, Emin xx, Erdem xx (Ebubekir dk. 85 ?), Kadir xx, Yakup xx, İsa xx, Talha xx (İbrahim dk. 53 xxx), Doğanay xx (Cihan dk. 85 ?), Orhan xx (Mert dk. 69 x), İsmet xx
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Ümit xx, Yusuf xx (Mesut dk. 85 ?), Serkan Yavuz xx, Emrah xx, Erman xx, Sinan xx, Zeki xx (Bünyamin dk. 66 x), Oğuzhan xx (Samet dk. 66 x), Halil İbrahim Sönmez xx (Muhlis dk. 53 x), Mansur xx
Gol: İbrahim Koca (dk. 81) (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı kartlar: Yakup (dk. 45) (Kahramanmaraşspor), Mansur (dk. 90) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Kadir, Hüseyin, Emin, (Kahramanmaraşspor), Halil İbrahim, Erman, Samet (Amed Sportif Faaliyetler)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.