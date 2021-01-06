Kahramanmaraşspor- Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşspor- Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

DHA

Kahramanmaraşspor- Amed Sportif Faaliyetler: 1-0


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Fatih Tokail, Fatih Deveci, Denizcan Şahin
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Halil Uysal, Emin, Erdem (Dk.87 Ebubekir), Kadir, Yakup Ramazan, İsa, Talha (Dk.53 İbrahim), Doğanay (Dk.87 Cihan), Orhan (Dk.68 Mert), İsmet
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdullah - Ümit, Yusuf (Dk.87 Mesut), Serkan, Emrah, Erman, Sinan, Zeki (Dk.66 Bünyamin), Oğuzhan (Dk.66 Samet), Halil İbrahim Sönmez (Dk.53 Muhlis), Mansur
GOLLER: Dk.80 İbrahim (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Kadir, Hüseyin, Emin (Kahramanmaraşspor) Erman, Halil İbrahim Sönmez, Samet (Amed Sportif Faaliyetler)
KIRMIZI KART: Dk.45 Yakup Ramazan, Dk.90 Mehmet Tıraş (Kulüp Müdürü) (Kahramanmaraşspor) Dk.90 Mansur (Amed Sportif Faaliyetler)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 19'uncu haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi. Kahramanmaraşspor'un golünü 80'inci dakikada İbrahim kaydetti.
45'inci dakikada maçın hakemi ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldıktan sonra futbolcular soyunma odasına giderken Kahramanmaraşspor'dan Yakup Ramazan ile Amed Sportif Faaliyetler'den Erman arasında arbede yaşandı. Elini cebine götüren hakem, Yakup Ramazan'ı önce 2'nci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı göstererek oyun dışı bırakırken, Erman'a da sarı kart gösterdi.
90'ıncı dakikada ise Amed Sportif Faaliyetler'den Mansur, rakip oyuncuya düşürmesi sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Pozisyon nedeniyle futbolcular arasında çıkan tartışmada Kahramanmaraşspor'dan Hüseyin de sarı kart görürken, olaylara tepki gösteren Kahramanmaraşspor Kulüp Müdürü Mehmet Tıraş da hakemden kırmızı kart gördü.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-01-06 15:24:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Amed Sportif ...
Kaçak avcı ekipleri görünce tüfeğini atıp kaçtı
YEREL HABERLER Kaçak avcı ekipleri görünce tüfeğini atıp kaçtı
Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi
Kahramanmaraş’ta kaya mezarları ilgi çekiyor Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'ndeki kaya mezarları, tarihi kale ve kilise adeta yıllara meydan okuyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kaya mezarları ilgi ...
Cezaevi firarisini başkasının kimliğiyle polise yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisini başkasının kimliğiyle polise ...
Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 9 yaralı
Onikişubat Belediyesinden eğitime destek 400 öğrenciye tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesinden eğitime destek 400 ...
Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi
Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi Eğitimini aldı, hayalinin peşinden koştu Kahramanmaraş’ta bebek fotoğrafçısı Duygu Öget, çocukken kurduğu hayalini ünlü isimlerden eğitim alarak gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi Eğitimini ...
Korona mutluluklarına engel olmadı Pandemi sürecinde kısıtlamalara rağmen Dulkadiroğlu’nda bin 800 çift 2020 yılında dünya evine girdi
YEREL HABERLER Korona mutluluklarına engel olmadı Pandemi sürecinde ...
Koruma altındaki turaç kuşunu avlayanlara 6 bin lira ceza
YEREL HABERLER Koruma altındaki turaç kuşunu avlayanlara 6 bin lira ...
Büyükşehirden ağaç bakımı, dezenfekte ve yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Büyükşehirden ağaç bakımı, dezenfekte ve yol yapım ...
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı Kahramanmaraş’ta Menzelet Barajı altında kalan Şadalak köyü, suların çekilmesiyle 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı Köylüler eski yerleşim yerlerini gezerek hem geçmişi yad ediyor, hem de azalan su nedeniyle üzülüyor
YEREL HABERLER Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X