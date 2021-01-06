Kahramanmaraşspor- Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Fatih Tokail, Fatih Deveci, Denizcan Şahin

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Halil Uysal, Emin, Erdem (Dk.87 Ebubekir), Kadir, Yakup Ramazan, İsa, Talha (Dk.53 İbrahim), Doğanay (Dk.87 Cihan), Orhan (Dk.68 Mert), İsmet

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdullah - Ümit, Yusuf (Dk.87 Mesut), Serkan, Emrah, Erman, Sinan, Zeki (Dk.66 Bünyamin), Oğuzhan (Dk.66 Samet), Halil İbrahim Sönmez (Dk.53 Muhlis), Mansur

GOLLER: Dk.80 İbrahim (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Kadir, Hüseyin, Emin (Kahramanmaraşspor) Erman, Halil İbrahim Sönmez, Samet (Amed Sportif Faaliyetler)

KIRMIZI KART: Dk.45 Yakup Ramazan, Dk.90 Mehmet Tıraş (Kulüp Müdürü) (Kahramanmaraşspor) Dk.90 Mansur (Amed Sportif Faaliyetler)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 19'uncu haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi. Kahramanmaraşspor'un golünü 80'inci dakikada İbrahim kaydetti.

45'inci dakikada maçın hakemi ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldıktan sonra futbolcular soyunma odasına giderken Kahramanmaraşspor'dan Yakup Ramazan ile Amed Sportif Faaliyetler'den Erman arasında arbede yaşandı. Elini cebine götüren hakem, Yakup Ramazan'ı önce 2'nci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı göstererek oyun dışı bırakırken, Erman'a da sarı kart gösterdi.

90'ıncı dakikada ise Amed Sportif Faaliyetler'den Mansur, rakip oyuncuya düşürmesi sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Pozisyon nedeniyle futbolcular arasında çıkan tartışmada Kahramanmaraşspor'dan Hüseyin de sarı kart görürken, olaylara tepki gösteren Kahramanmaraşspor Kulüp Müdürü Mehmet Tıraş da hakemden kırmızı kart gördü.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-06 15:24:13



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