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Kahramanmaraş’ta dilencilik yapan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde ana cadde ve sokaklar başta olmak üzere, tüm kavşaklarda dilencilik yapan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Çevre illerden Kahramanmaraş’a geldiği tespit edilen 8 dilenci yakalandı. Ayrıca dilencilik yaptırıldığı tespit edilen 9 çocuk koruma altına alındı.

Dilencilik yapan 8 kişiye idari ceza yazılırken, 9 çocuk ailelerine teslim edildi.

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