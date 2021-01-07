Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı Savcı, Dursun Özmen'in görevi kötüye kullanmak suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti BBP Avukatı Kemal Yavuz: “Biz eylemin suikast olduğu inancındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı Savcı, Dursun Özmen'in görevi kötüye kullanmak suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti BBP Avukatı Kemal Yavuz: “Biz eylemin suikast olduğu inancındayız”

İHA

Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı Savcı, Dursun Özmen'in görevi kötüye kullanmak suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti BBP Avukatı Kemal Yavuz: “Biz eylemin suikast olduğu inancındayız”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümüyle ilgili davada savcı, eski Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in görevi kötüye kullanmak suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, merhum Yazıcıoğlu’nun yakınları ve avukatlar ile partililer katıldı. Davada mütalaa veren savcı, Dursun Özmen'in görevi kötüye kullanmak suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Özmen'in mütalaaya savunma için ek süre istemesi üzerine hakim karar için davayı, 15 Ocak'a erteledi. Duruşma sonrası adliye sarayı önünde açıklama yapan BBP Avukatı Kemal Yavuz, “Bugünkü duruşmada karar bekliyorduk ancak 15 Ocak’a ertelendi. Malum olduğu üzere bugünkü önemli gelişme, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dava açıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi İddianameyi kabul etti. Kabul edilen iddianamede örgütlü bir yapı tarafından arama kurtarmada aşamasında ihmal ve kasıtların olduğuna dair, örgütlü bir yönlendirme ve delil karartma olduğuna dair bir iddianame hazırlandı. Bu iddianame bizim açımızdan yeterli değil, çünkü bir örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu iddia ediyoruz ve başından beri takip ediyoruz. Bu iddiayı da iğne ile kuyu kazarak 12 yıldır önemli ölçüde delillendirilmiş durumdayız. Biz eylemin suikast olduğunu bu suikastı, örgütlü bir yapının askeri jetlerle oluşturduğu türbülans ile enkaza helikopterin kabinine enjekte edilen karbon monoksit ile eş zamanlı gerçekleştirdikleri inancındayız. Bunu da soruşturma dosyasında yeterli delil mevcuttur. Ana soruşturma dosyası devam ediyor ancak arama kurtarma soruşturmasına ilişkin yeni iddianame de örgütün varlığı kabul edilmiştir. FETÖ ile bağlantılı kişilerin sanıkların çoğunluğunu oluşturduğu iddianame de mevcut durumdadır” dedi.

“12 yıllık olağan üstü zaman aşımı var”
Bir kısım suç istinatları yüzünden 12 yıllık olağan üstü zaman aşımının olduğunu hatırlatan Avukat Yavuz, “Biz ana soruşturma dosyasının da bir an önce karara bağlanarak eksik husustaki araştırmaların tamamlanarak onun da davasının açılmasını, örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen suikastın bütün delilleri ve sorumlularıyla ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz. Gecikmiş adalet, adalet değildir. 12 yılın dolmasına şurada 3 aydan daha az bir zaman kalmıştır. Bir kısım suç istinatları yüzünden 12 yıllık olağan üstü zaman aşımı vardır. Bugünkü yapılan yargılamada da 2. Ağır Ceza Mahkemesinde de aynı sanığın örgüt üyesi olmaktan hakkında dava açılmış olmasına rağmen, görevi kötüye kullanmasından dolayı 12 yılın dolacağı ve davanın düşeceğinden bu mahkemenin karar vermesini arzu ettik. Bu mahkemede karar vermek üzere hazırlandı. İddia makamı mütalaada görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının tespit ettiğini bildirdi ancak henüz savunma hakkının kısıtlanmaması bakımından bir haftalık bir süre verildi” dedi.

“Ana dosya da açılıp davalar tek yargı içinde yürütülmeli”
Göksun’daki davanın birleştirildiğini ve ana dosyanın açılıp hali hazırdaki davalarla birleştirilmesi gerektiğini ifade eden Yavuz, “Birleştirme kararı, 2. Ağır ceza mahkemesinde açılan iddianame ile bu davanın birleştirilmesi ise reddedildi. Malum olacağı üzere dün Göksun Aslice Ceza Mahkemesi’nde duruşma vardı orada 10 sanık yargılanmaktaydı ve onların dosyası Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile birleştirildi. Bir suç varsa bir yargılama olur, bir suçun olduğu sabit şu halde birden fazla yargılama Yargıtay’da devam eden yüksek dereceli memurlar hariç. Buradaki yargılanmaların tek çatıda birleştirilmeleri gereği hukukun emredici hükmüdür. Bu bakımdan biz farklı dosyalarda bu şekilde bütün camianın yorulmasını istemiyoruz. Bunun gerçekleştirilmesini adli mercilerden 12 yıldır yeniliyoruz. Bir kez daha yüce Türk adaletinden istiyoruz. Ana dosyanın da bir an önce açılmasını ana dosya ile birlikte Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Göksun zaten birleştirildi. Sivas’ta bir dosya var onun ve bütün bunların birleştirilerek tek yargı içerisinde yürütülmesini ısrar ile talep ediyoruz. Bu eylemin bir cinayet olduğu, bu cinayeti işleyenlerin suçları izlemek için ortadaki delilleri kararttıkları kabul edilirse bu ana suçu işleyenlerin, araç suçu işlemek için talimat verdiği kabul edilirse onlarında bu suikast te yardımcı olduğu ortaya çıkacaktır. Bu çerçeve de zaman aşımı engeli de kalmayacaktır” dedi.
Dava 15 Ocak Cuma gününe ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazıcıoğlu davasında savcı, Dursun Özmen'in üst sınırdan cezalandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu davasında savcı, Dursun Özmen'in üst ...
Yaşlı adam eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Yaşlı adam eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Kahramanmaraş'ta çırçır fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta çırçır fabrikasında yangın
Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı
Expo 2023'e katılacak ülkelerden ilk resmi imzayı Afganistan attı
YEREL HABERLER Expo 2023'e katılacak ülkelerden ilk resmi imzayı ...
Akaryakıt istasyonunda yangın paniği: 2 yaralı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda yangın paniği: 2 yaralı
Onikişubat Belediyesi ve Afganistan arasında Expo 2023 anlaşması Başkan Mahçiçek, "Expo, ikili ve çok yönlü anlaşmalarla kentimizi ve katılan ülkeleri katkılar sağlayacaktır" Aiph Afganistan Temsilcisi Zabiullah Yousoufi, "Kahramanmaraş'a ilk katılım imzasını atan ülkelerden biri olmak istedik”
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi ve Afganistan arasında Expo ...
Kahramanmaraş'ta dilencilik yapan 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta dilencilik yapan 8 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta günde bir buçuk ton hamsi tüketiliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta günde bir buçuk ton hamsi ...
Kahramanmaraşspor- Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
YEREL HABERLER Kahramanmaraşspor- Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Amed Sportif ...
Kaçak avcı ekipleri görünce tüfeğini atıp kaçtı
YEREL HABERLER Kaçak avcı ekipleri görünce tüfeğini atıp kaçtı
Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi
Kahramanmaraş’ta kaya mezarları ilgi çekiyor Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'ndeki kaya mezarları, tarihi kale ve kilise adeta yıllara meydan okuyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kaya mezarları ilgi ...
Cezaevi firarisini başkasının kimliğiyle polise yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisini başkasının kimliğiyle polise ...
Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 9 yaralı
Onikişubat Belediyesinden eğitime destek 400 öğrenciye tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesinden eğitime destek 400 ...
Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi
Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi Eğitimini aldı, hayalinin peşinden koştu Kahramanmaraş’ta bebek fotoğrafçısı Duygu Öget, çocukken kurduğu hayalini ünlü isimlerden eğitim alarak gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi Eğitimini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X