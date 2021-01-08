Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 10 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı aranması bulunan 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, kent merkezindeki hırsızlık olaylarındaki suçluların yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan H.K. (20), 3 yıl hapis cezası ile aranan İ.Ç. (26), 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan K.G. (39), 2 yıl hapis cezası ile aranan B.A. (23), iş yerinden hırsızlık suçundan aranan F.Ç. (27), evden hırsızlık suçundan aranan G.Ö. (20), otodan hırsızlık suçundan aranan E.A. (35), hırsızlık suçlarından aranan V.M. (41), M.S. (18) ve B.A. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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