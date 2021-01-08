Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada (2)

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TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kıyafetlerini tutuşturmasıyla alev alan ve yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle yanmaktan kurtarılan işçiler, Ali Ç. (50) ve Ramazan Ş.'nin (57) tedavilerine Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yanık Merkezi´nde devam ediliyor. İşçilerin yanına kimse alınmazken, yakınları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Mustafa KANLI, Ahmet Kılıç

2021-01-08 17:30:51



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