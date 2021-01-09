Yabancı uyruklular broşür ile bilgilendiriliyor

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Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı bilgilendirme broşürleri yabancı uyruklu göçmenlere dağıtıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin eğitim, sağlık, istihdam ve kamu hizmetlerinden nasıl faydalanacaklarının anlatıldığı broşürlerde, geçici koruma altındakiler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da yer alıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle yabancı uyrukluların yoğun olduğu bölgelerde el broşürlerinin dağıtılacağı bildirildi.

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