Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yaptığı çalışmayla 7'si suçüstü, 23 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine kondu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son 3 günde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için özel ekip kurdu. Olayların yaşandığı adresler ve civardaki güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerini inceleyen özel ekip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için ara sokak ve caddelerde denetim noktası oluşturulup birçok kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Yapılan çalışmalar kısa sürede olumlu sonuç verdi, şüphelilerden 14'ü sokaklarda gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüpheliler dışında 1'i evden, 2'si iş yerinden, 2'si otodan hırsızlık yaparken, 2 kişi de motosiklet çalarken olmak üzere 7 kişi suçüstü yakalandı. 2 kişi ise adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek parmak izi kontrolü ve GBT sorgusu yapılan 23 kişiden H.K.'nın (20) hırsızlık suçundan 7 yıl, İ.Ç.'nin (26) 3 yıl, K.G.'nin (39), 2 yıl 6 ay, B.A.'nın (23) 2 yıl hapis cezası ile arandığı, F.Ç. (27), G.Ö. (20), E.A.'nın (35), V.M. ve B.A.'nın da hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Sorguları tamamlanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi. 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-09 11:04:37



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