Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün `dur´ ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobildeki 3 kişiye toplam 12 bin 950 lira para cezası kesildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde kontrol noktası oluşturan polisler, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. Yaklaşık bir kilometre sonra şüpheliler, otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kısa süreli kovalamacayla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Araçlarının trafikten menedildiği için kaçtığını söyleyen 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan 9 bin 450 lira idari para cezası ve otomobil sürücüsüne de 3 bin 500 lira trafik cezası yazıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-09 11:08:38



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