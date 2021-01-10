Kahramanmaraş’ta maganda operasyonları Bir aylık çalışmada silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 109 şüpheli, 97 adet silahla birlikte yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir aylık çalışmada silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 109 şüpheli, 97 adet silahla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenenlere yönelik çalışma başlattı.

Mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edilip, çok sayıda adrese de baskın yapıldı.

Son bir ay içinde yapılan çalışmalarla, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 22 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 35 kişi, ikametinde, aracında ve iş yerinde silah ele geçirilen 41 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 5 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 6 kişi yakalandı.

Toplamda 109 şahıstan 1'i ruhsatlı 24'ü ruhsatsız 25 adet tabanca, 17 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 26 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 109 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.