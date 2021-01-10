Başkan Güngör: "Kahramanmaraşspor'a destek vermeyi sürdüreceğiz"

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Kahramanmaraşspor Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraşspor'umuzun gelişimi adına imkanlarımız dahilinde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör, Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve yönetimi misafirimiz oldular. Kahramanmaraşspor'umuzun gelişimi adına Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde destek vermeye devam edeceğiz. Kahramanmaraşspor’umuza ligde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür plaketi hediye etti.

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