Sokak hayvanlarına sıcak yuva

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşümemesi için yaptırdıkları yuvaları kentin çeşitli noktalarına yerleştireceklerini söyledi.

Sokak hayvanları için daha önce bin adet kuş, bin 750 adet kedi yuvası hazırlayıp yerleştirildiğini hatırlatan Başkan Mahçiçek,

belediye olarak insanlar gibi hayvanlara da önem gösterdiklerini ifade etti. Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak, hem fiziki çalışmalar yapıyoruz hem de kültür alanında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu pandemi sürecinde başta mesai çalışanlarımız olmak üzere bu pandeminin etkisiz hale getirilmesi için tüm bölgemizde ilaçlama çalışmamızı yaptık. Yüzbinlerce maske dağıttık ve pandemi belasını olumsuz yansımaması için çalışma yaptık. Bugünde çalışmalarımıza bağlı olarak başka canlılarımızın varlığının bilincinde olarak onlarla ilgili bir çalışma yaptık. İlçemizde daha önce bin tane kuş evlerini yerleştirdik, bin 750 tane kedilerimiz için kedi yuvası dağıttık. Onların rahat yaşaması için sağlıklı barınaklarda yaşaması ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için hazırlattığımızı yuvaları ilçemizin farklı noktalarına yerleştireceğiz" dedi.

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