Kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasını vurdu

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Hayriye Ç., kendisini aldattığını öne sürdüğü kocası Ahmet Ç.'yi cadde ortasında tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Hayriye Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde meydana geldi. Hayriye Ç., eşi Ahmet Ç.'nin kendisini aldattığını iddia edince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hayriye Ç. tabanca ile eşine peş peşe ateş etti. Mermilerini sabet ettiği Ahmet Ç. kanlar içinde yere yığıldı, Hayriye Ç. ise kaçtı. Çevredekiler tarafından otomobille özel hastaneye götürülen Ahmet Ç.'nin tedavisi devam ederken, Hayriye Ç. de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-11 19:06:48



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