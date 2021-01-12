Güngör: 'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı bize ek maliyet getirmiyor



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sıralarda çıkan 18 katlı İl Özel İdare Binası'nı yıkmakta kararlı olduklarını söyledi. Binanın yeni bir fonksiyona kavuşturulmasının çok maliyetli olacağını anlatan Güngör, "Yıkılması bize ek maliyet getirmiyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın en işlek noktası olan Trabzon Bulvarı üzerindeki İl Özel İdare Binası, 1994 yılında yapıldı. Bina, aradan geçen zamanda hem sarı-lacivert olan rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi oldu. Şehrin birçok noktasından rahatlıkla görülebilen, insanların adres tarif ederken örnek gösterdikleri ve buluşma noktası olan binanın ünü kısa sürede Türkiye'yi de aşarak ve internet arma motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılarak görsellerde yapılan aramada ilk sıralarda çıktı. İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığı'nın da yer aldığı bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı 'Şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacak.

YIKILMASINI İSTEYEN DE VAR, KARŞI ÇIKAN DA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım 2019'da kente yaptığı ziyarette Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meydan projesini anlattı. Binanın yıkılacağını anlatan Güngör'ün projesine Bakan Kurum ise destek olacaklarını söyledi. Yapılan çalışmaların ardından Hayrettin Güngör'ün binayı yıkacaklarını açıklamasına kentte destek verenlerin yanı sıra bazı kişiler ise binanın şehrin simgesi olduğunu bu nedenle yıkılmaması gerektiğini ifade etti.

30 MİLYON LİRA TEKLİF EDEN DE VAR

Kahramanmaraşlı iş insanı Mustafa Gök, binaya 30 milyon lira vererek tadilatını yapmak istediğini söyledi. Binanın yıkılmasını istemediğini ifade eden Gök, "Yeter ki bina yıkılmasın, tadilata izin verilsin. Kafamızda çeşitli düşünceler var şehrimize bir marka kazandırma amaçlı bir otel konsepti düşünüyoruz" dedi.

GÜNGÖR: YIKILACAK

Şehrin gündemlerinden biri haline gelen İl Özel İdare Binası'nın yıkılıp-yıkılmaması tartışmalarına son notayı Hayrettin Güngör koydu. Güngör, binanın kesinlikle yıkılacağını söyledi. Belediyenin hayata geçirmeyi planladığı proje, 16 bin metrekaresi kamuya, 7 bin metrekaresi de şahıslara ait olan 23 bin metrekarelik ada üzerine uygulanacak. Bu ada üzerinde sarı bina dışında Kahramanmaraş Valiliği ile eski adliye binası da yer alıyor ve bunlar da yıkılacak.

'YIKILMASI BİZE EK MALİYET ÇIKARMIYOR'

Şehir Meydanı Projesi'nde gelinen son nokta hakkında açıklama yapan Hayrettin Güngör, konuya sadece İl Özel İdare binası penceresinden bakılmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Burada sadece özel idare binası değil, o adanın komple dönüşüm yapılarak Kahramanmaraş'ımıza daha yakışır bir meydan oluşturulması çalışmaları fikir bazında şehirde çok uzun süre tartışılır hale gelmiş. Biz de bu konuyu enine boyuna tartıştık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da buraya ziyaretinde onun da binanın yıkılması konusunda bir tavsiyesi oldu. Biz de çalıştık 'Ne olur, nasıl olur?' diye. Geldiğimiz nokta da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burayı ada olarak kentsel yenileme alanı ilan etti ve bunun dönüşüm yetkisini de bize verdi. Şimdi biz burada 3-4 tane proje hazırlattırıyoruz. Bunu kamuoyuyla da bakanlığımızla da paylayacağız. Burada bir dönüşüm yapacağız. Şimdi kaba taslak yaptığım hesaba göre özel idare binasının yeniden bir fonksiyona kavuşturulmasının sıfırdan yapmaya yakın bir maliyeti var. Yıkılması bize ek maliyet getirmiyor. Çünkü orada çelik maliyetine yıkacak firmalar var, talipler de var. Dolayısıyla yeniden bir fonksiyona kavuşturup yapacağınız masraf da amaçladığınız kadar bir fonksiyona sahip olmuyor. Çünkü silüeti bozan durumu da var. Dolayısıyla biz özel idare binasını yıkacağız, yerine daha uygun bir bina yapmış olacağız."

'EN FAZLA 2 YILDA TAMAMLARIZ'

Şehir Meydanı'nın Kahramanmaraş'a yakışır ve insanların beğeneceği bir meydan olması için çaba harcadıklarını belirten Güngör, "Proje süreci devam ediyor. Tahmin ediyorum 2 yılda tamamlanacak. Çünkü şehrin ortası olduğu için çok hızlı bir şekilde bitireceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-12 09:47:51



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