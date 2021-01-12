Keklikler kuluçkadan çıktı Kahramanmaraş’ta 15 bin kınalı keklik üretildi Türkiye'nin ilk keklik üretim istasyonu olma özelliği taşıyan merkezde, keklik üretim sayısı geçen yıla oranla yüzde 25 arttı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş’taki Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde 2021 yılının ilk kınalı keklikleri kuluçkadan çıktı.

Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde geçen yıl 12 bin keklik üretildi, bu sayı 3 bin artırılarak 15 bine çıkarıldı.

Merkezde yetiştirilen kınalı keklikler, önce yumurta halinde damızlık haneye gönderiliyor. Burada 24 gün makinede kalan civcivler 1 aylık süreç için voliye alınıyor. Sonrasında özel kafeslerde 90 günlük adaptasyon süreci başlıyor.

Anadolu türkülerinin eşsiz esin kaynaklarından biri olan ve adına birçok türkü yazılan kınalı keklikler, yaz aylarında ülkenin en önemli sağlık problemlerinden biri olan kene ve süneye karşı doğal silah olarak kullanılıyor.

Kınalı keklikler 120 günlük bakım ve doğaya adaptasyonun sağlanmasının ardından doğal hayatın sürdürülebilmesi, yaban hayatının geliştirilmesi amacıyla, bakanlığın belirlediği illerde doğal hayata salınacaklar.

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