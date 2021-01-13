Evine gidemeyen yaşlı kadının yardımına polis yetişti Yaşlı kadına yardım eden polis ekipleri, elindeki poşetleri de alarak otobüse kadar eşlik etti

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Kahramanmaraş’ta evine gitmek isteyen yaşlı bir kadına devriye görevi yapan polis ekipleri otobüse bindirerek evine gönderdi.

Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki Neziha Yıldırım, kent meydanında devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanına gelerek evine gitmek istediğini ancak halk otobüsüne binemediğini söyledi. Yaşlı kadına yardım eden polis ekipleri, elindeki poşetleri de alarak otobüse kadar eşlik etti.

Onikişbuat ilçesi Tekerek Mahallesi’nde oturduğunu söyleyen yaşlı kadın, güzergahtan geçen otobüse bindirilerek evine gönderildi.

Yaşlı kadın polislere teşekkür etti.

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