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Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın

DHA

Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir çiftlikte çıkan yangında sera ve saman balyaları küle döndü. 
Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Şerefoğlu Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken çiftlikteki sera ile saman balyaları tamamen yandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-01-13 16:31:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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