35 yıldır ekmeğini salepten çıkarıyor

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Kahramanmaraş’ta 62 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Acı, 35 yıldır soğuk kış günlerinde salep satarak geçimini sağlıyor.

Tarihi kapalı çarşı girişinde salep satan Mehmet Acı, “Sabahın erken saatinde gelerek burada ekmek paramı kazanıyorum. Kimseye muhtaç değiliz çok şükür. 5 çocuk babasıyım ve evlatlarımı kimseye muhtaç ettirmedim. Kışın salep yazın mayam şerbeti satarak paramızı kazandık. Salebi kendim yapıyorum ve burada satış yaparak müşterilerime hizmet veriyorum" dedi.

Bazen soğuk havanın çekilmez olduğunu ifade eden Acı, "Ama soğuk hava salep satışlarımızı arttırıyor. Fiyatlarımız 3 TL ve 5 TL arasında değişiyor. Bu yaşta biraz zor oluyor ama ekmek parası” diye konuştu.

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