Kahramanmaraş'ta, olay çıkaran Gülcan Ç.'ye, 6 yıl 10 ay hapis istendi



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polise olan tepkisi ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç. (28) hakkında, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlattığı olayla ilgili 6 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gülcan Ç. ile mahkemelik olan çay bahçesi çalışanlarından Yaşar Yıldız, kadının kafasına hem kül tablası fırlattığını hem de tokat attığını belirterek, "Kurulu bir bomba gibi geldi buraya kadın. O gün bu bayanın elinde bıçak olsaydı emin olun o bıçağı bana saplar, silah olsaydı bana sıkardı" dedi.Salı günü Yirmiikigün Mahallesi'nde gittiği güzellik merkezinde maske takması konusunda uyarılması üzerine olay çıkararak tekrar gündeme gelen Gülcan Ç., 16 Şubat 2020'de de çay bahçesinde olay çıkarmıştı. İşletme sahibi ve çalışanların şikâyeti üzerine Gülcan Ç. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, Gülcan Ç. hakkında mala zarar verme, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 6 yıl 10 hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Gülcan Ç.'nin de şikâyetçi olması nedeniyle çalışanlardan Yaşar Yıldız hakkında da 1 yıl hapis cezası istendi."KADININ ETTİĞİ KÜFÜRLERİ BİZ ERKEK OLARAK KOLAY KOLAY AĞZIMIZA ALMAYIZ"5 Mayıs'ta yapılacak ilk duruşmada Gülcan Ç. ile tekrar karşı karşıya gelecek olan Yaşar Yıldız, olay günü yaşananları DHA'ya anlattı. Çay bahçesine gelen Gülcan Ç.'nin kapalı bölümün balkonuna çıktığını ve kapıyı sert bir şekilde kapattığını belirten Yaşar Yıldız, bu durumun hem çalışanların hem de diğer müşterilerin dikkatini çektiğini söyledi. Bölümdeki diğer garsonlara göre daha tecrübeli olması nedeniyle Gülcan Ç.'nin siparişini kendisinin aldığını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:"Sonrasında bayan masa değiştirdi ve kalkarken de oturduğu masadaki sandalyeleri devirdi ve dönüp arkasına bile bakmadı. Daha sonra oturduğu masanın üzerindeki kül tablasını da yere attı. Ben bunu görünce tekrar balkona çıktım. Devirmiş olduğu sandalyeleri düzenledim, kül tablasını da yerden alıp masasına bırakarak 'Ablacığım biraz sakin' diyerek kendisini uyardıktan sonra iç kısma geçtim. 1-2 dakika sonra bayan beni çağırdı 'Sen bana az önce bir şey mi söyledin?' dedi. 'Yok ablacığım. Biraz gerginsiniz, biraz sakin. Sandalyeleri devirdin, kül tablasını attın. Gergin olabilirsiniz ama biraz dikkat etmeniz gerekiyor' dedim. Kendisi de 'Sen kimsin de bu şekilde bana uyarıda bulunuyorsun? Sana mı soracağım istediğim gibi oturur kalkarım' deyip küfür etti. Biz kendisine ters bir tepki vermedik, sert bir mizaç da kullanmadık ama küfür edince şaşırdık. 'Hanımefendi lütfen lafınıza dikkat edin, sizin üslubunuz hoş değil. Biz size karşı argo bir kelime kullanmadık, sert davranmadık. Amacınız ne?' dedim. Bu defa 'Sana mı soracağım lan. İstediğim gibi konuşurum sen benim kim olduğumu biliyorsun?' deyip küfür etmeye devam etti, masadaki kül tablasını kafama fırlattı. Şok yaşadım, beklemediğim bir tepki. Bir bayandan hiç beklemediğimiz kelimeler, küfürler. Yani biz erkek olarak bu küfürleri kolay kolay ağzımıza almayız. O küfür ettikçe biz utanıyoruz, bayan olduğu için de bir şey diyemiyoruz, yapamıyoruz."Gülcan Ç.'yi uyarmaya devam ettiğini ancak kadının da kendisine küfretmeye devam etiğini öne süren Yıldız, "Ben de 'Oturacaksanız adabınızla oturun, oturmayacaksanız lütfen boşaltın masayı' dedim. 'Sen kimsin de kovuyorsun buradan. Ben aşiretim, benim kim olduğumu biliyor musun? Seni aldırırım, dağa kaldırırım' gibisinden tehditleri savurmaya başladı. Sonra bu hızını alamadı, yan masadaki kül tablasını alıp onu da fırlattı kafama. Vurdu kafa, hepsi kafama geldi bunların. Daha sonra peçetelik, tuzluk fırlattı. Yani sağında solunda ne buluyorsa fırlatıyor kadın. Daha sonra araya bir arkadaşımız 'Abla sakin ol' diye araya girdi. 'Sen karışma' dedi buna ve o arada bir de tokat vurdu bana. Bir de tokat yedik aslan gibi. Artık kadın tahammülümüzün çok çok üstüne çıkardı olayı. Ben de 'Artık çık git buradan. Kadın olduğun için sana bir şey demiyoruz, elimizi kaldırmıyoruz. Senin yaptığın yeter' diyerek kendisini uyardım" diye konuştu."POLİSLERE KÜFRETTİ"Gülcan Ç.'yi daha sonra bahçeye çıkardıklarını ama saldırgan ve tehditkâr tavırlarını burada da devam ettirerek cam masayı devirip kırdığını belirten Yaşar Yıldız, bunun üzerine polis çağırdıklarını söyledi. Kadını polislerin güçlükle zapt ettiğini ve darp raporu almak için gittikleri hastanede Gülcan Ç.'nin olay çıkardığını, polislere küfrettiğini kaydeden Yıldız, daha önce böyle bir kadın görmediğini belirtti. Maske takması için kendisini uyaran polislerle tartışması ve son olarak güzellik merkezinde çıkardığı olayların görüntülerini de izlediğini ve hiç şaşırmadığını belirten Yaşar Yıldız, kadının şikâyetçi olması nedeniyle kendisi hakkında da dava açıldığını ancak her şeyin mahkemede ortaya çıkacağını söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-14 13:01:33



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