Göksun'da Mahmut Bey Camii yandı

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki Mahmutbey Camii yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.
Sabah saatlerinde Mahmbutbey Mahallesi'ndeki camiden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında cami kullanılmaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Göksun Ömer KOÇ
2021-01-14 15:21:17
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