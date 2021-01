Yangında zarar gören evin çatısı onarıldı

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangında zarar gören çatı Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından onarıldı.

Geçen ay Ağabeyli Mahallesinde çıkan yangında, Yaşar Üzüm isimli vatandaşa ait evin çatısı zarar görmüştü. Geçimini hayvancılıktan sağlayan vatandaşın kış aylarında mağdur olmaması için Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla yanan evin çatısı onarıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her şartta ve koşulda vatandaşın yanında olduklarını hatırlattı. Devletin şefkatli elinin her zaman vatandaşın üzerinde olduğunu ifade eden Başkan Okay, “Vatandaşımızdan aldığımız onayla onlara hizmet yolunda çaba harcıyoruz. Bölgemizi her türlü hizmetle ihya ederken, vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü günde de yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ağabeyli Mahallemizde çakına yangında vatandaşımızın mağdur olmaması adına ekiplerimize gerekli talimatları verdik. Vatandaşımızın yanan çatısının yerine daha güzel bir çatı yaptık. Rabbim vatandaşlarımızı, memleketimizi ve ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin. Bizler elimizden geldiği kadarıyla her türlü şartta ve koşulda vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

