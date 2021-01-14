Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı yağdı

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu, yollar kapandı. Kapalı yollar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılırken, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Göksun, Afşin, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu ilçelerinde etkili oldu. Kar nedeniyle özellikle kırsaldaki bazı mahallelerin yolları kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla kapanan yollar kısa sürede açıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şu an itibariyle kar nedeniyle kapalı yolun olmadığını, yolların kapanmaması için de 250 personelin 210 araçla 24 saat esasına göre karla mücadelesini sürdürdüğü bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-14 18:50:29



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