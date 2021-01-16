Büyükşehir'den öğretmenlere psikososyal destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçen öğretmenler için interaktif seminer gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ile Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğretmenlere psikososyal destek sağlandı. Büyükşehir psikologları tarafından, Covid19 pandemisi sebebiyle derslerini uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştiren öğretmenlere interaktif seminer verildi. Pazarcık ilçesinde görevli öğretmenlerle yapılan seminerde, “Dijital Öğretmenlik” ve “Pandemi Sürecinde Psikolojik Sağlamlık” konuşuldu.

Gerçekleştirilen programla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Pandemi koşullarında yaşanan dijital dönüşümün etkilerini en aza indirme hedefiyle bir program düzenledik. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve öğretmen arasındaki diyaloğun ve bağın sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor. Psikologlarımız interaktif seminerle bu kapsamda bilgileri paylaştı. Öğretmenlerimizin daima yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

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