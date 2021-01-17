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Kahramanmaraşspor- Çorum FK: 2-3

DHA

Kahramanmaraşspor- Çorum FK: 2-3


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Burak Güner, Emir Kılıçarslan, Recep Güneş
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Mert Ilıman, Halil, Burak Göksel (Dk. 72 İbrahim), Emin, Erdem, Kadir Kaan, İsa (Dk.66 Orhan), Talha Mayhoş (Dk.66 Recep), Doğanay, İsmet (Dk.71 Osman)
ÇORUM FK: Hasan HüseyinSalih Zafer, Kerem (Dk. 46 Ertuğrul), Umut, Cengiz, Muhammet, Mikail (Dk.75 Mete), Nafican, Eren, Tarık (Dk.84 Talha Özler), Sinan
GOLLER: Dk. 15 Doğanay, Dk.39 Halil (Kahramanmaraşspor) Dk.55 Sinan, Dk.58 Salih Zafer, Dk.71 Umut (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Kadir, Erdem, Osman, Emin (Kahramanmaraşspor) Muhammet, Eren (Çorum FK)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Kadir, Dk. 90 Burak Göksel (Kahramanmaraşspor) Dk. 90 Umut, Dk. 90 Cengiz (Çorum FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 11'inci hafta erteleme karşılaşmasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Çorum FK'ye 3-2mağlup oldu.15'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kahramanmaraşsporlu Doğanay, ceza sahasında buluştuğu topu, ağlarla buluşturdu: 1-0.
39´uncu dakikada Kahramanmaraşspor farkı 2´ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Halil, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra topu kaleci Hasan Hüseyin´in yanından ağlarla buluşturdu: 2-0
55'inci dakikada rakip savunmanın üzerinden ceza sahasına atılan topu Çorum FK'dan Sinan kalenin sol köşesine göndererek farkı bire indirdi: 2-1
58'inci dakikada kullanılan korner atışında boşta kalan topu ağlara gönderen Salih Zafer, skoru eşitledi.
71'inci dakikada sağ kanattan içeriye giren Umut, savunmayı geçtikten sonra topu sol ayağı ile kaleye göndererek Çorum FK'yı öne geçiren golü attı: 2-3
90'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor'dan Kadir, rakip futbolcuya müdahalesi sonucu hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyun dışı bırakıldı.
Faullün ardından çıkan rakip futbolcular arasındaki tartışmada Çorum FK'dan Cengiz direkt, Umut ise ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Olaylarda yedek kulübesinden sahaya giren Kahramanmaraşspor'dan Burak da kırmızı kart gördü.Karşılaşma, konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-01-17 15:12:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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