Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Çorum FK: 3

2. Lig Beyaz Grup 11. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Çorum FK’ya 32 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Burak Güner xxx, Emir Kılıçarslan xxx, Recep Güneş xxx
Kahramanmaraşspor: Murat xx, Mert Ilıman xx, Halil xxx, Burak Göksel xx, (İbrahim dk. 72 x), Erdem xx, Kadir xx, İsa xx (Orhan dk. 66 x), Talha Mayhoş x (Recep dk. 66 x), Doğanay xxx, İsmet Kavuştu xx, (Osman dk. 71 x)
Çorum: Hasan xx, Salih xxx, Kerem xx (Ertuğrul dk. 46 x), Umut xxx, Cengiz xx, Muhammet xx, Mikail xx (Mete dk. 75 x), Nafican xx, Eren x, Tarık xx (Talha Özler dk. 84 ?), Sinan xxx
Goller: Doğanay (dk. 15), Halil (dk. 39) (Kahramanmaraşspor), Sinan (dk. 55), Salih (dk. 58), Umut (dk. 71) (Çorum FK)
Kırmızı kartlar: Umut (dk. 90), Cengiz (dk. 90) (Çorum FK), Kadir (dk. 90) Burak Göksel (dk. 90) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Muhammet, Eren (Çorum FK), Erdem, Osman, Emin (Kahramanmaraşspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.