Kahramanmaraş-Kayseri karayoluna kar engeli Kış donanımı olmayan özel araçların da geçişine izin verilmiyor

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KahramanmaraşKayseri karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ağır vasıta araçların geçişine kapatıldı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ağır vasıta araçların gidişine kapatıldı. Pınarbaşı Bölge Trafik Denetleme Amirliği ve Karayolları ekiplerinin talebi üzerine Göksun Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekiplerince, yapılan denetimle özel araçlarda kar tipi lastik, zincir, çekme halatı gibi kış donanımı olmayan araçlarında gidişine izin verilmediği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Göksun ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.