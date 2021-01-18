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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban keçileri için doğaya yem bırakıldı

İHA

Yaban keçileri için doğaya yem bırakıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekipleri, kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için doğaya yem bıraktı.
Elbistan’ın özellikle yüksek kesimlerini beyaz örtü gibi kaplayan kar nedeniyle yaban keçilerinin aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Av Koruma Şefliği görevlilerince yemleme çalışması yapıldı. Yaban keçilerinin yoğun olarak bulunduğu Şardağı ve Taşoluk mevkii başta olmak üzere geniş bir alanda doğaya yonca balyaları bırakıldı. Kırsal bölgelere araçlarla getirilen yonca balyaları, dağlık bölgelere ekiplerce taşındı. Yonca balyaları, yaban keçilerinin geçiş güzergahlarına bırakıldı. Yem bırakılmasıyla 100 yıldan fazla bir süre sonra popülasyonlarında artış gözlenen yaban keçilerinin, ağır kış şartlarını daha kolay atlatmaları hedefleniyor. Ayrıca aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşmak zorunda kalmasının da önüne geçiliyor.
Dağların süsü olarak nitelendirilen yaban keçileri başta olmak üzere bölgede doğal hayatın devamı için yem bırakma çalışmalarının süreceği belirtildi.

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