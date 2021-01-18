2 gündür haber alınamayan yaşlı, evde ölü bulundu

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Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Dursun Alkaya (74), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki 3 katlı binanın zemin katında yaşayan Dursun Alkaya'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, bugün öğle saatlerinde eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Alkaya'yı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun Alkaya'nın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkaya'nın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-18 17:25:14



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