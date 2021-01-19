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Kahramanmaraş beyaz örtüye büründü Kar ile kaplanan kent drone ile görüntülendi

İHA

Kahramanmaraş beyaz örtüye büründü Kar ile kaplanan kent drone ile görüntülendi

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüye büründü.
Kent merkezinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerini beyaza bürüyen kar sonrası kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.
Kar yağışına insanlar kadar hayvanların da sevindiği gözlemlendi. Yavrularıyla kar üstünde oyun oynayan köpekler ile bir çiftlikte iki atın kar üstünde dörtnala koşması da dikkat çekti. Evlerinin penceresini açıp kar yağdığını gören iki kardeşin ise sevinme anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Beyaz örtüyle kaplanan Kahramanmaraş’ın farklı bölgeleri ile drone ile havadan görüntülendi. Özellikle Ulu Cami, Tarihi Maraş Kalesi ve bölgesi ile kentin yüksek kesimlerindeki yerler görsel şölen oluşturdu.
Kentte etkisini kaybeden kar yağışı yerini sisli havaya bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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