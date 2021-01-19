Jandarma karlı dağlarda göreve başladı

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri Yedikuyular Kayak Merkezi’nde göreve başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Ahir Dağı mevkisinde yer alan kayak merkezinde kış sezonu başladı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı da kayak merkezinde meydana gelebilecek olası mahsur kalma ve kaza olaylarına karşı ilk müdahale için kurtarma timlerini göreve başlattı.

Ekiplerin olası kurtarma görevinde vatandaşları güvenli bölgeye taşımak için görev yapacağı bildirildi.

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