Jandarma ile çocukların kar keyfi

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Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, sokakta oynayan çocuklarla kardan adam yaptı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet çocuklarla buluştu. Çocuklarla kartopu oynayan jandarma ekipleri daha sonra onlara kardan adam yaptı.

Jandarma ekipleri çocuklara, jandarmanın çocuk dergisini hediye etti.

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