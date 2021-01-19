Heyelan bölesinde yol açma çalışmaları devam ediyor

Heyelan sebebiyle kayalarla kapanan yol, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılıyor.

Onikişubat ilçesi Çokran ve Küçüksır yolu üzerinde meydana gelen heyelan sonrası Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yola düşen dev kayaların kaldırma işlemi devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Mahallemizde yaşanan afet nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açmak ve bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Afette herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Yola düşen kaya parçaları çok büyük. İki ekibimiz yolun her iki tarafından da müdahale ediyor. Bölgeye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız alternatif güzergah olarak ÇokranKalekayaSadıklıGölpınarHacılarÇağırganKümperli istikametini kullanabilirler” denildi.

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