Dayı-yeğen arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta aralarında daha önceden husumet bulunan dayı yeğen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve dayı yeğen olan Abdussamet K. ile Osman Ç. sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonucu yeğen Abdussamet K. dayısı Osman Ç.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi Abdussamet K. polis ekiplerince yakalandı. Hastanede tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.