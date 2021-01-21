Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri besledi

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan koruma altındaki geyikler için doğaya yem bıraktı, elleriyle yedirdi.

Kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta sıkıntı çekince İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkonuş Yaylası'na koruma altındaki geyikler için saman bıraktı. Bu sırada geyikler ekiplerin yanına geldi. Ekipler geyikleri elleriyle besledi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-21 12:08:03



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