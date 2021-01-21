Koruma altındaki geyiklere jandarmadan yem

Kahramanmaraş’ta koruma altında bulunan geyikler için jandarma tarafından yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatın korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, Başkonuş Yaylasında kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan ve koruma altında olan geyikler için doğaya yem bırakıldı.

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